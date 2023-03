Política Dez dos 11 prefeitos do Entorno não vão a posse Ausências em evento sinalizam descontentamento com escolha de Caiado de técnica indicada por Flávia Arruda (PL-DF) para secretaria que cuidará de assuntos da região

Dos 11 prefeitos goianos que integram o Entorno do Distrito Federal, só o prefeito de Novo Gama, Carlinhos do Mangão (UB), compareceu à posse de Maria Caroline Fleury de Lima, nesta segunda-feira (6), titular da pasta que vai cuidar de assuntos da região. A ausência da maioria é vista como uma demonstração de insatisfação dos prefeitos com a nomeação feita pelo governador...