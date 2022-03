Política Direção do TJ-GO antecipa eleição e muda lei para permitir novo mandato Sessão extraordinária está marcada para esta sexta-feira, sem divulgação, e deve garantir mais dois anos de comando a Carlos França

Determinada a seguir no comando por mais dois anos, a direção do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) vai antecipar em cinco meses a eleição e mudou as regras da legislação para permitir mais um mandato ao presidente Carlos Alberto França. A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou na segunda-feira (28), em sessão extraordinária, projeto de lei enviado por França que ...