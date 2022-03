Política Diretor-geral da PF troca comando de setor que investiga Bolsonaro Conforme publicado no "Diário Oficial da União", Luís Flávio Zampronha deixa o cargo e assume o delegado Caio Rodrigo Pellim, que era superintendente da PF do Ceará

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, oficializou nesta quinta-feira (17) a troca do diretor de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção. Conforme publicado no "Diário Oficial da União", Luís Flávio Zampronha deixa o cargo e assume o delegado Caio Rodrigo Pellim, que era superintendente da PF do Ceará. A mudança foi antecipada pelo jornal Folha ...