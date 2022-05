Política ‘Disciplina é a qualidade número um de um bom investidor’, diz sócio de investimento da Blue3 Organizar as finanças e definir quanto investir, considerando o objetivo final, o tempo para alcançá-lo e o próprio perfil, são algumas dicas de especialista

Organizar as finanças é o primeiro passo para investir, seguido da definição do “objetivo final, o tempo para alcançá-lo e o perfil do investidor, pois este último irá definir quanto de rendimento o investidor obterá em sua estratégia”. Orientações dadas por Bruno Malheiros, sócio e assessor de investimento da Blue3, escritório fundado em 2009 e reconhecido pela XP Invest...