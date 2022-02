Política Disputa estimula guerra de PECs para baixar combustíveis Divisão na ala política resulta em propostas distintas; Câmara e Senado também buscam protagonismo na agenda de apelo eleitoral

A corrida por uma solução para baixar o preço dos combustíveis abriu uma guerra de PECs (propostas de emenda à Constituição) no Congresso Nacional, na avaliação de auxiliares palacianos.A disputa é fomentada por uma divisão dentro do próprio governo, em que diferentes integrantes da ala política apoiam propostas distintas. As iniciativas também colocaram Câmara e Senado e...