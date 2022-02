Política Disputa nos estados acirra embates entre PT e PSB As anunciadas pré-candidatura de Contarato e mudança de sigla de Azevêdo ocorrem em meio ao acirramento dos embates entre PT e PSB em torno da criação de uma federação partidária que também envolveria PV e PC do B

O PT decidiu neste sábado (19) oficializar a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato ao governo do Espírito Santo e deve confrontar o governador do estado Renato Casagrande (PSB), que disputará a reeleição.E neste domingo (20), um dia depois de aprovar a criação de uma federação com o PSDB, o Cidadania teve sua primeira e mais importante baixa para as eleições ...