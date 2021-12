Política Dois senadores de Goiás apoiaram indicação de André Mendonça ao STF Vanderlan Cardoso (PSD) e Luiz do Carmo (MDB) registraram votos favoráveis; Jorge Kajuru (Podemos) foi contra

O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União (AGU) André Mendonça recebeu nesta quarta-feira (1º) o aval do Senado para sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Mendonça recebeu 47 votos a favor e 32 contra no plenário. O resultado teve apoio de dois senadores de Goiás, Vanderlan Cardoso (PSD) e Luiz do Carmo (MDB). Jorge Kajuru (Podemos) votou cont...