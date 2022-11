Política Dois vereadores e 7 servidores têm diagnóstico de Covid-19 Segundo a assessoria da Casa, os testes positivos voltaram a aparecer depois do feriado do dia 15 de novembro

A Câmara Municipal de Goiânia tem dois vereadores e sete servidores diagnosticados com Covid-19. Segundo a assessoria da Casa, os testes positivos voltaram a aparecer depois do feriado do dia 15 de novembro. Há possibilidade de que se volte a exigir o uso de máscara na Casa. Um dos vereadores diagnosticados é Anderson Sales Bokão (PRTB), que confirmou o resultado ...