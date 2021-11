Política Dona Iris desmente boatos de morte de Iris Rezende O ex-governador apresentou uma piora no quadro de saúde neste sábado (6)

A ex-deputada e ex-primeira Dona Iris usou as redes sociais, na noite deste sábado (6), para desmentir os boatos de que seu marido, o ex-governador Iris Rezende (MDB), teria morrido. "Boa noite amigos, Iris foi novamente entubado, mas estável.Vamos continuar orando e torcendo pela sua recuperação. Estou postando aqui de dentro da UTI. Está sedado e não procedem as not...