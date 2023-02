A ex-deputada federal Iris de Araújo Rezende Machado morreu um ano e três meses após o marido, o ex-governador de Goiás, Iris Rezende. A ex-primeira dama morreu na manhã desta terça-feira (17), aos 79 anos, depois de ser submetida a uma cirurgia no pulmão e não resistiu às complicações.

O ex-governador Iris Rezende (MDB) morreu no dia 9 de novembro de 2021, aos 87 anos. O político estava internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratamento de complicações clínicas após um Acidente Cerebral Hemorrágico (AVCH), ocorrido no dia 6 de agosto de 2021.

Dona Iris se casou com o ex-governador um ano antes dele vencer as eleições para prefeito de Goiânia, em 1964. A união do casal aconteceu no aniversário do ex-prefeito da capital, no dia 22 de dezembro. Juntos, eles tiveram três filhos: Ana Paula, Adriana e Cristiano.

Vida política

Iris de Araújo foi eleita pela primeira vez em 2003, quando se tornou senadora. Dona Iris também assumiu o mandato de senadora temporariamente entre os anos de 2005 e 2006. Em 2006, ela foi eleita para seu primeiro mandato como deputada federal, cargo que exerceu de 2007 a 2011. Reeleita, se manteve no cargo entre os anos de 2011 a 2015.

Como primeira-dama, Dona Iris esteve ao lado de seu marido, Iris Rezende, nos seguintes mandatos:

Prefeito de Goiânia: de 31 de janeiro de 1966 até 20 de outubro de 1969;

Governador de Goiás: de 15 de março de 1983 até 13 de fevereiro de 1986;

Governador de Goiás: de 15 de março de 1991 até 2 de abril de 1994;

Prefeito de Goiânia: de 1 de janeiro de 2005 até 1 de abril de 2010.

Prefeito de Goiânia: de 1 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020

De acordo com o MDB, ela passou a integrar a executiva do partido a partir da última eleição do diretório estadual do partido, que ocorreu em 2021.

