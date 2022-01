Política Doria defende manter teto de gastos e reforma trabalhista Equipe do presidenciável, da qual fazem parte o ex-ministro Henrique Meirelles e a economista Ana Carla Abrão, faz contraponto ao PT

A equipe do presidenciável João Doria (PSDB) lançou nesta terça (11) um documento para se contrapor às posições econômicas até aqui apresentadas pelo PT do atual líder da corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.No texto, são defendidos o teto de gastos e a reforma trabalhista, objeto de críticas constantes de petistas. N...