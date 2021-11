Política Doria diz querer Alckmin no PSDB e não comenta a respeito da aliança de ex-aliado com Lula Alckmin já anunciou que está de saída do partido, mas aguardou as prévias para isso; ele apoiou o candidato derrotado, Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul

Agora presidenciável do PSDB, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta segunda-feira (29) que gostaria que o ex-governador Geraldo Alckmin permanecesse no PSDB. Alckmin já anunciou que está de saída do partido, mas aguardou as prévias para isso -ele apoiou o candidato derrotado, Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul. "Gostaria que ele per...