Política Edigar Diniz, candidato ao governo, afirma que "é uma falácia dizer que existe segurança em Goiás" Segundo entrevistado da série de sabatinas do POPULAR e CBN com candidatos ao governo estadual, Edigar Diniz (Novo) reforça a ideia de uma política de segurança em defesa da vida e da diminuição do Estado

“Existe no Estado, infelizmente, uma falácia de segurança, mas isso não é real. É um governo da morte”. A fala é de Edigar Diniz (Novo), segundo entrevistado da série de sabatinas do jornal O POPULAR e rádio CBN com candidatos ao governo de Goiás. Na conversa, nesta terça-feira (16), Diniz reforça o emprego de tecnologia e inteligência nas forças policiais para red...