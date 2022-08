Política Edigar Diniz declara patrimônio de R$ 1,03 milhão Candidato a governador de Goiás, o empresário entra numa disputa eleitoral pela primeira vez

O candidato a governador de Goiás Edigar Diniz (Novo) declarou patrimônio de R$ 1,03 milhão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Diniz disputa uma eleição pela primeira vez e é empresário da área de tecnologia. É sócio da Otimize-TI, uma empresa de desenvolvimento de softwares com capital social de R$ 400 mil. Seus principais bens declarados são um terreno no val...