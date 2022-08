Política EDIGAR DINIZ (NOVO)

A transparência é um item primordial dentro do que estamos propondo para a nova gestão que Goiás necessita, uma última pesquisa do instituto Datafolha mostrou que a aprovação pela população do uso de câmeras nos uniformes dos policiais militares é superior a 90% no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Já ouvi muitas pessoas, e entendo que ainda há uma resis...