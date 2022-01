O bispo Edir Macedo ganhou título de cidadão goianiense nesta semana. Ele é líder da Igreja Universal do Reino de Deus, denominação da qual o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) é pastor licenciado.

O decreto legislativo foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), no dia 22 de dezembro e publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na última terça-feira (4).

O título é dado ao bispo “pelos relevantes serviços prestados à comunidade do município de Goiânia”, segundo o documento.

Quem apresentou o projeto que dá o título de cidadania a Edir Macedo foi Sebastião Peixoto (DEM), que é suplente de vereador e atuou na Casa por 34 dias, em 2021, durante a licença do vereador Anderson Sales Bokão (DEM).

Na justificativa da proposta, Sebastião afirma que a “Igreja Universal tem presença marcante em Goiânia, atuando no apoio espiritual da população e em atividades assistenciais”. Ele ainda continua: “Conceder o título de cidadão goianiense ao bispo Edir Macedo representa o reconhecimento do seu trabalho em benefício aos goianienses.”

No mesmo DOM, Policarpo também assinou título de cidadão goianiense ao presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, ao deputado estadual Henrique César (PSC) e ao ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.