Política Eduardo Bolsonaro compara-se a Lula e reclama de tratamento da imprensa Deputado usou as redes sociais na terça-feira (21) para comparar o tratamento dado ao ex-presidente pela imprensa após posar com um boné do presidente eleito no Chile

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou as redes sociais na terça-feira (21) para comparar o tratamento dado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela imprensa após posar com um boné do presidente eleito no Chile, Gabriel Boric. Eduardo comparou ao episódio quando foi fotografado usando um boné em apoio ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,...