Política Eduardo Leite será recebido em dois eventos de aliados de Bruno Covas no interior de SP O governador do Rio Grande do Sul será recebido em São José do Rio Preto e São João da Boa Vista em eventos organizados por políticos que foram próximos de Bruno e fizeram parte de sua gestão

Dois eventos neste sábado (6), no interior de São Paulo, vão marcar mais um passo de aproximação entre aliados de Bruno Covas (PSDB) e Eduardo Leite nas prévias tucanas. O governador do Rio Grande do Sul será recebido em São José do Rio Preto e São João da Boa Vista em eventos organizados por políticos que foram próximos de Bruno e fizeram parte de sua gestão. Como mostrou a c...