Política Eduardo Macedo retoma a presidência do PTB goiano Presidente do diretório estadual havia sido destituído em meio a imbróglio político na cúpula nacional

Eduardo Macedo conseguiu retomar, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a presidência do PTB goiano. Ele havia sido destituído do posto pela ex-presidente nacional da sigla Graciela Nienov, no dia 23 de fevereiro, em meio a um processo de disputa interna pelo comando do partido nacionalmente. Nesta segunda-feira (14), foi emitida uma certidão pela justiça eleito...