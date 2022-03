Política Educação municipal declara greve na capital Além da data-base referente aos anos de 2020, 2021 e 2022, a categoria cobra o pagamento do piso dos professores no porcentual de 33,24%, de acordo com o que foi anunciado pelo governo federal

Os servidores da educação de Goiânia deflagraram greve na rede municipal, nesta terça-feira (15), por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em assembleia realizada no Centro Popular de Abastecimento e Lazer (Cepal) do Setor Sul. As negociações com a Prefeitura quanto ao piso e à data-base não avançaram e a categoria iniciou a paralisação ainda com divergências in...