Eleitores do município de Iaciara, no nordeste goiano, vão às urnas neste domingo (5) escolher novos governantes para a cidade. O pleito fora de época se deve à cassação da chapa do antigo prefeito, que foi reeleito ainda em 2020. Segundo informações do Tribunal Regional de Goiás (TRE-GO), Haicer Sebastião Pereira Lima e Marcos Pereira Macedo perderam seus cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, por conta de irregularidades no momento de prestação de contas da campanha. Agora, os cidadãos em dia com a Justiça Eleitoral devem comparecer às urnas para novas eleições.

Vale lembrar que o presidente da Câmara Legislativa do município, Wagner Nery Sampaio (PL), está atuando como prefeito interino desde o afastamento oficial da chapa anterior, em novembro de 2022.

Na disputa deste ano, a Coligação 'Iaciara Para Todos' (Federação PSDB/Cidadania /Solidariedade) apresenta dois candidatos: Arthur Humberto Rodrigues de Paula (Cidadania) para prefeito e José Reis Oliveira dos Santos (Solidariedade) para vice-prefeito.

Já a Coligação 'União, Experiência e Trabalho' (da Federação Brasil da Esperança, [PT/PCdoB/PV]) junto ao PDT, colocam no pleito Gilmar Nery de Oliveira (PDT) para prefeito e Maria Deuseni de Oliveira Gonsalves (PT) para vice-prefeita.

Por fim, o atual prefeito interino, Wagner Nery Sampaio (PL), presidente da Câmara, concorre ao cargo com Sebastião José Amâncio da Silva em sua chapa como vice-prefeito.

A votação acontece até as 17h deste domingo (5). Para votar, o eleitor deve comparecer à sua respectiva zona eleitoral portando documento oficial com foto.

Relembre o caso

O TRE-GO determinou a cassação da chapa de Haicer Sebastião Pereira Lima “devido ao comprovado recebimento de recursos de origem não identificada”, como aponta documento oficial do tribunal. O texto aponta ainda gastos excessivos e não comprováveis com combustível, o recebimento de 48,07% do montante dos recursos arrecadados para campanha de origens não identificadas e, ainda, acusa a “má-fé” do candidato.

Você tem acesso na íntegra ao documento oficial do TRE-GO que oficializa a cassação e o chamamento de eleições suplementares, clicando aqui.

