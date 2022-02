Política Eleição presidencial decidirá se STF penderá para conservadorismo, garantismo ou lavajatismo Estão previstas as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, respectivamente em maio e outubro de 2023

A eleição presidencial será decisiva para o perfil futuro do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão da abertura de duas vagas no próximo mandato. Estão previstas as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, respectivamente em maio e outubro de 2023. Jair Bolsonaro (PL) já incluiu o tema em sua campanha, prometendo indicar mais dois conservadores para a...