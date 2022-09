Política É enganoso que valor do PIS/PASEP vai custear benefícios a caminhoneiros e motoristas Vídeo publicado no TikTok no qual um homem caminha por uma rodovia enquanto fala sobre o abono salarial

São enganosas as informações veiculadas em um vídeo do TikTok em que um homem afirma que o governo federal “está devendo” aos brasileiros o valor do abono salarial do PIS em 2021, e que o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) teria redirecionado esses recursos para pagar benefícios a caminhoneiros e motoristas. Em março de 2021, uma decisão de um órgão vinculado a...