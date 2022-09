É falsa imagem de santinho que atrela as candidaturas de Marconi Perillo (PSDB) ao Senado à do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto. O fato de um grupo de tucanos de Goiás ter declarado apoio a Lula fez com que a desinformação de que Marconi apoia a Lula voltasse a circular. O ex-governador reforça que apoia a chapa presidencial composta por Simone Tebet (MDB) e Mara Gabrilli (PSDB).

Conteúdo investigado:

Imagem que contém uma mão segurando um santinho, em que consta a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB), com seus números na eleição deste ano em que são candidatos, respectivamente, à Presidência da República e ao Senado Federal. A imagem sugere que os dois estão aliados e com material de campanha que associa a candidatura de um ao outro. A foto ainda contém um texto que diz "Marconi fecha apoio com Lula".

Onde foi publicado?

Whatsapp

Tem base?

Não. É falsa a imagem que tenta associar Marconi a Lula. O Tem Base? apurou que o santinho em questão não existe.

O boato de que Marconi teria declarado apoio a Lula ganhou força na quarta-feira (21), quando Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa do petista, veio a Goiânia e recebeu apoio de alguns tucanos.

A vereadora de Goiânia e candidata a deputada federal Aava Santiago (PSDB), que também preside o PSDB metropolitano, foi uma das que declarou apoio à eleição do ex-presidente Lula, na ocasião. Além dela, o ex-deputado tucano e ex-presidente estadual do PSDB Giuseppe Vecci fez o mesmo.

O posicionamento isolado acabou sendo entendido como uma posição do diretório goiano do PSDB. Ou seja, que a direção local teria declarado apoio a Lula. O deputado federal por Minas Gerais André Janones (Avante) chegou a publicar em seu Twitter que o PSDB goiana acabara de confirmar apoio ao ex-presidente.

A direção local, então, veio de imediato desmentir a informação e reforçar que o apoio a Lula partiu de um grupo isolado e não refletia a posição do diretório. “O PSDB de Goiás não declarou apoio a nenhum candidato a presidente da República. Opiniões de alguns de seus membros não refletem a posição do partido", dizia nota do partido.

A associação entre Marconi e Lula, porém, continuou sendo espalhada porque o ex-governador preside o PSDB goiano.

Na quinta-feira (22), então, o próprio Marconi desmentiu a informação e reforçou que apoia a chapa nacional que o PSDB integra. O partido indicou a vice da presidenciável Simone Tebet (MDB), a tucana Mara Gabrilli.

“O PSDB não apoio nenhuma outra candidatura que não a candidatura da Federação PSDB e Cidadania”, disse. Marconi disse respeitar opiniões divergentes, mas que a orientação do partido é de caminhar com Simone e Mara.

“Eu respeito as pessoas que tenham outras opiniões, que apoiam outros candidatos, mas quero dizer, de forma taxativa, que em momento algum o PSDB autorizou apoio oficial de qualquer um de seus membros a candidaturas que não sejam oficiais do partido, que é a federação PSDB e Cidadania. Qualquer outra declaração não tem autorização, respaldo e apoio oficial do partido”, acrescentou.

Em Goiás, a Federação Brasil da Esperança, composta pelos partidos PT, PV e PCdoB, lançou para o senado a candidatura da ex-deputada estadual Denise Carvalho (PCdoB), que seria, portanto, a candidata de Lula no estado.

Na pré-campanha, houve um flerte entre a federação e Marconi, que não prosperou. O objetivo era de que o tucano fosse candidato a governador e ampliasse o palanque de Lula em Goiás, o que acabou não dando certo, com o tucano se lançando para o Senado. O candidato a governador pelo PT é o ex-reitor da PUC Goiás Wolmir Amado (PT).

O especialista em Direito Eleitoral Dyogo Crosara explica também que Marconi não poderia utilizar recurso de campanha para fazer um santinho que atrelasse sua imagem a de um candidato que não está na sua coligação. Ou seja, o material que associa sua imagem à de Lula não poderia ser pago pela sua campanha, de acordo com a lei eleitoral. A única possibilidade do santinho existir era se um terceiro bancasse do próprio bolso a confecção do material.

Quem é o autor da imagem?

Assim como outras imagens que têm viralizado em Goiás, durante a campanha eleitoral, esta foi espalhada pelo Whatsapp e o Tem Base? não conseguiu identificar sua origem. Ela já havia circulado antes e voltou a ter visibilidade nesta quarta-feira (21).

Por que investigamos?

Investigamos conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre as eleições estaduais em Goiás. Peças de desinformação atrapalham o processo eleitoral pois enganam a população, que deve fazer sua escolha a partir de dados verdadeiros e confiáveis.

Como fazer denúncias de conteúdo suspeito sobre a eleição estadual:

Envie o conteúdo em questão para o nosso número de Whatsapp (6232501173) ou para o nosso e-mail tembase@opopular.com.br.

Leia também:

- Não dá para determinar se a Enel deixa Goiás neste ano

- É falso que posto tenha sido fechado em Goiânia por vender combustível mais barato