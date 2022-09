Política É falso que carro com corpo da rainha Elizabeth II tinha placa com número eleitoral de Bolsonaro Foto verdadeira foi feita pelo fotógrafo Jeff J Mitchell, da agência Getty Images; placa verdadeira do veículo é “WP 4597”

É montagem uma imagem que mostra o carro com o caixão da rainha Elizabeth II, morta em 8 de setembro, na qual a placa do veículo tem as letras e números “JB 0022”. A imagem foi adulterada e as letras e números foram inseridos digitalmente, com a intenção de associá-los ao atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). A foto verdadeira foi f...