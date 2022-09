Política É falso que empresa de pesquisa eleitoral funcione dentro do Instituto Lula Vídeo compartilhado no Twitter alegando que o Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) está situado no mesmo endereço que a sede do instituto

É falso o conteúdo de vídeo compartilhado no Twitter alegando que o Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) está situado no mesmo endereço que a sede do Instituto Lula, em São Paulo, lançando suspeitas sobre os levantamentos eleitorais em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à presidência, tem aparecido na liderança. O fato é que o Instituto L...