Política É falso que instituto IPEC funcione dentro do Instituto Lula A informação errada foi divulgada originalmente em vídeo do youtuber Gustavo Gayer, que é candidato a deputado federal por Goiás pelo PL. O próprio autor já se corrigiu e apagou o vídeo original

É falso que o instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), antigo Ibope, se localize dentro da sede do Instituto Lula, em São Paulo. A organização, ligada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fica a cinco quilômetros da sede do instituto de pesquisa. A informação errada foi divulgada originalmente em vídeo do youtuber Gustavo Gayer, que é candidato a...