É falso que a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) tenha fechado posto de gasolina em Goiânia porque o estabelecimento estaria cobrando um preço mais barato na venda de combustível. A Amma não tem competência para fiscalizar preço. O posto, na verdade, teve a licença ambiental suspensa por descumprimento de acordo. Também não há comprovação de que haja conluio entre o governador Ronaldo Caiado (UB), o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto) e a Amma para impedir a redução do preço dos combustíveis.

Conteúdo investigado:

Áudios que repercutem em grupos de Whatsapp trazem alegações de que um posto de gasolina, em Goiânia, teria sido fechado pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), porque estaria vendendo combustível a um preço mais barato. A voz dos áudios ainda alega que haveria um conluio entre o governador Ronaldo Caiado (UB), o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto) e a Amma para impedir a redução do preço do combustível, com o objetivo de prejudicar o governo federal.

Onde foi publicado:

Whatsapp

Tem base?

Não. É falso que o posto de gasolina em Goiânia foi fechado porque vendia combustível a um preço mais barato na capital.

Como publicado em reportagem do POPULAR, no fim de semana, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) suspendeu a licença de funcionamento do Posto Show, localizado na 5ª Avenida com a 9ª Avenida, no Setor Vila Nova, em Goiânia, por ele não ter cumprido com as condições requeridas para licença ambiental.

Segundo o órgão municipal, o local está com documentação pendente desde agosto de 2019, quando foi firmado um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) para reduzir o impacto ambiental. O embargo deve durar até que a irregularidade seja sanada pelos responsáveis.

Em nota enviada ao Tem Base?, a Amma explica que a suspensão foi realizada na sexta-feira (16), depois que o órgão deu tempo suficiente para que o posto recorresse da decisão, se regularizasse e até questionasse as decisões de fiscalização. "O que não foi realizado", diz a nota.

A Amma ainda explica que a ação de fiscalização foi realizada de acordo com o que prevê a legislação pelo Decreto Federal 6514/2008, que dispõe sobre "as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências."

"A Amma repudia ações que visam deslegitimar atividades de fiscalização realizadas em conformidade com a legislação municipal, federal e estadual, e se coloca à disposição dos responsáveis para orientar e esclarecer quaisquer dúvidas, além de auxiliar na solução das irregularidades como sempre o fez", acrescenta o órgão.

O diretor de Licenciamento Ambiental da Amma Goiânia, Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira, destaca que o órgão não tem competência para fiscalizar o preço do combustível.

"Essa ação de fiscalização é rotineira. Acontece no âmbito da circunscrição do município de Goiânia inteira. Ela fiscaliza todos os postos na questão, tão somente ambiental. A Amma, repito, não tem competência ou atribuição para fiscalizar preço de combustível onde quer que seja", disse Azevedo.

O diretor ainda complementa: "A nossa preocupação é com o meio ambiente, com a qualidade do combustível vendido e com o passivo ambiental que, eventualmente, possa existir. Essa é a competência e atribuição da Amma."

Conluio

O Tem Base? também apurou que não há comprovação do alegado conluio entre o governador Ronaldo Caiado (UB), a Amma e o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto). Caiado publicou, nesta segunda-feira (19), em seu Twitter, uma mensagem repudiando essa suposição.

"ATENÇÃO! Estão falando por aí que os valores da gasolina aumentaram e isso seria um combinado meu com o “cartel dos postos”. Não caiam em #fakenews. Não sou homem de negociatas. Isso é coisa de bandido!", escreveu.

O governador afirma, ainda, que é crime a publicação de desinformação. "Quem comete crimes virtuais deve ser duramente punido. A área de segurança cibernética é uma de nossas prioridades", disse.

O Sindiposto também rebateu a alegação. Em nota enviada ao Tem Base?, o sindicato reforça que não exerce qualquer tipo de interferência nos preços praticados pelos empresários em seus respectivos estabelecimentos.

"Aproveita a oportunidade para repudiar veementemente a propagação de notícias falsas, baseadas simplesmente em "achismos", sem qualquer tipo de apuração séria e aprofundada, com a clara finalidade eleitoreira", diz o texto enviado à reportagem.

O sindicato acrescenta que também não interfere e nem tem acesso a qualquer tipo de fiscalização da Amma ou Prefeitura de Goiânia. "Salienta que, além do posto em questão, outros estabelecimentos estão praticando preços mais baixos, e funcionando normalmente", destaca.

"Ademais, o sindicato repete que já estão esgotadas as investigações sobre cartelização de preços em Goiânia, as quais foram realizadas justamente com o objetivo de averiguar alinhamento de preços e que não encontraram qualquer prática ilícita nesse sentido", conclui o Sindiposto.

Não foi possível contato com o Posto Show.

Alcance da publicação:

Não foi possível identificar números de viralização, por ter sido um conteúdo espalhado por grupos de Whatsapp, aplicativo que não fornece esse tipo de dado.

O que diz o autor da publicação:

O autor não foi identificado

Como verificamos:

O Tem Base? procurou pelo governador, a Amma e o Sindiposto, citados nos referidos áudios, para apurar a veracidade da informação. Além disso, foi identificada a reportagem produzida pelo POPULAR que já trazia a informação verdadeira sobre o fechamento do posto em questão.

Por que investigamos:

Investigamos conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre as eleições estaduais em Goiás. O conteúdo em questão, ao tratar do preço dos combustíveis, mira uma das principais pautas do pleito no estado com o intuito de impactar na escolha dos eleitores pelo próximo governador de Goiás. Peças de desinformação atrapalham o processo eleitoral pois enganam a população, que deve fazer sua escolha a partir de dados verdadeiros e confiáveis.

Como fazer denúncias de conteúdo suspeito sobre a eleição estadual:

Envie o conteúdo em questão para o nosso número de Whatsapp (6232501173) ou para o nosso e-mail tembase@opopular.com.br.