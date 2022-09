Política 72,2% dos eleitores goianos têm voto definido para presidente Apenas 20,1% admitem a possibilidade de mudar de ideia até o dia da eleição e 7,7% não souberam responder

Mais de 72% dos eleitores goianos afirmam que a escolha do candidato a presidente da República é definitiva no novo levantamento Serpes/O POPULAR, realizado dos dias 12 a 14 de setembro. Apenas 20,1% admitem a possibilidade de mudar de ideia até o dia da eleição e 7,7% não souberam responder.Os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) são os mais convictos: 86,8% ...