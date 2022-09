Política Alckmin afirma ser possível que eleitor antecipe voto do 2º turno Candidato a vice de Lula esteve na capital, onde falou ao setor produtivo e participou de evento de campanha de Wolmir Amado (PT) para o governo de Goiás

Em Goiânia para um ato político e encontro com empresários, o candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), deu sinais nesta quarta-feira (21), que acredita em uma vitória da chapa no primeiro turno. O ex-governador de São Paulo refutou existir uma busca da campanha pelo “voto útil”, mas disse ser natural...