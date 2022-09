Logo após o debate que reuniu quatro candidatos ao governo de Goiás na manhã desta quarta-feira (21), a CBN Goiânia reuniu três especialistas para comentar o desempenho dos participantes e a ausência de Ronaldo Caiado (UB), que lidera as pesquisas e Wolmir Amado (PT), que possui apenas 2,2% das intenções de voto segundo a última pesquisa Serpes/O Popular divulgada na sexta-feira (16). Entre os destaques pontuados pela jornalista Cileide Alves e pelos cientistas políticos Robert Bonifácio e Pedro Mundim: a firmeza de Cíntia Dias e o incômodo gerado aos demais pela sua postura.

Pedro Mundim, cientista político começou falando sobre um momento em que Edigar Diniz (Novo) chamou a candidata de ‘nervosa’. A situação aconteceu logo após a candidata do PSOL falar sobre alianças políticas e também sobre a possibilidade da prisão não apenas do presidente Jair Bolsonaro, mas de parte da sua família após o dia 2 de outubro, no primeiro turno das eleições. “Primeiro que a Cíntia se perde um pouco né, ela fica muito nervosa”, disse o candidato do Novo.

Mundim lamentou que homens ainda confundam firmeza com nervosismo. “Cinthia estava debatendo com candidato do Novo e quando ele foi falar disse que ela estava nervosa. Homens ainda estão chamando as mulheres de nervosas quando elas são firmes e assumem papel de empoderamento”, completou.

Cileide completou a análise: “Nessa condição de mulher empoderada, Cíntia roubou a cena no debate hoje. Homens ficam sem entender o lugar deles quando encontram mulheres firmes e não podem reagir como estão acostumados. Edigar a chamou de nervosa porque não consegue ter outra posição diante de uma mulher que exerce poder. Quando não conseguem lidar, lidam de forma violenta.”

Falando sobre mulheres

Durante o debate, a candidata também questionou determinado momento em que Gustavo Mendanha (Patriota) e Major Vitor Hugo (PL) falaram sobre as mulheres. “A gente assistiu agora nesse bloco, dois homens falando sobre mulheres com a voz trêmula, falando mentiras, meias verdades porque não têm condições de falar sobre o papel da mulher. Os dois. Um porque o único cargo que ele colocou enquanto prefeito, foi o da mulher dele. Outro porque o presidente dele - até o absorvente colocado para meninas carentes foi vetado. Eles são a favor do viagra, do leite condensado, mas o absorvente para as meninas eles não conseguem garantir. Lamentável. Não tem solução porque não são mulheres e não nos respeitam.”

Ausência de candidatos foi prejudicial?

Ronaldo Caiado (UB) e Wolmir Amado (PT) não compareceram. Caiado cumpre agenda no interior do estado e Wolmir acompanha Geraldo Alckmin, vice de Lula, com agenda em Goiânia nesta quarta-feira (21). Enquanto um é líder das pesquisas, o outro possui apenas 2,2% das intenções.

Na análise de Robert Bonifácio, que além de cientista político é professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), há mais consequências negativas para Wolmir Amado que para Ronaldo Caiado. “Me questiono se é autosabotagem ou erro e estratégia. É a primeira vez que vejo um candidato com 2% de intenções não ir a um debate."

Já em relação à ausência de Ronaldo Caiado, o cientista político Pedro Mundim afirma que é uma atitude esperada. “Não apenas em Goiás isso ocorre, mas quando o candidato tem altos números em eleição, não vem. Se sente desconfortável e percebe que o custo de não vir acaba compensando porque acaba não perdendo votos.”

Na última Serpes/O Popular divulgada na sexta-feira (16), o atual governador estava com 52,4% das intenções de voto e quase 66% dos votos válidos. “Eles fizeram falta, mas independente disso, o debate aconteceu”, afirmou Cileide.

À espera de um voto conservador

Para os especialistas, Major Vitor Hugo esperava que o eleitor goiano, por ser conservador, votaria nele apenas por esse critério. Apesar disso, acreditam que além do conservadorismo já conhecido como característica do povo goiano, os reflexos na economia e no poder de compra se colocaram como sobreposição. “As pessoas são conservadoras mas querem comer e não estão satisfeitas com a forma como o presidente conduziu a pandemia”.

Traição a Bolsonaro x legítimo bolsonarista

Ainda que ausente do debate, Ronaldo Caiado foi citado por vezes como traidor do Bolsonaro. Mendanha, por sua vez, não seria “um bolsonarista legítimo”. “Vitor Hugo quer fazer o eleitor acreditar que Mendanha não representa Bolsonaro em Goiás e usa também da estratégia de dizer que Caiado traiu Bolsonaro. Será que essa estratégia é eficiente para garantir os votos que ele precisa?”, questiona Cileide Alves.

Mundim acredita que essa estratégia pode tirar votos de Mendanha, mas afirma que nada sugere que também tire votos de Bolsonaro. “Ele se lançou candidato simplesmente para fazer campanha a Bolsonaro ou quer realmente vencer?”. Pedro acrescenta: “Vitor Hugo faz isso porque é a única estratégia que tem. Deputado de primeiro mandato, não é de Goiás – não que isso seja problema, mas talvez traga desconexão com cargo que almeja.”

O debate

O debate foi realizado pelo O POPULAR e pela rádio CBN Goiânia no auditório do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha. A transmissão foi feita pelo site do jornal e suas redes sociais e também pela rádio CBN. A mediação foi do supervisor de Jornalismo da CBN Goiânia, Luiz Geraldo Teixeira.

