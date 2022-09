Política Ato em Goiânia tem pedidos de votos da direita Manifestantes se reuniram na Avenida T-10, entre o Parque Vaca Brava e o Goiânia Shopping

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniam no Parque Vaca Brava, em Goiânia, em um ato que fazia alusão ao bicentenário da Independência do Brasil, comemorado neste 7 de setembro, mas que acabou se transformando em comício de candidatos da extrema direita em Goiás. Os manifestantes tomaram a Avenida T-10, entre o Parque Vaca Brava e o Goiânia Shopping...