Política Baldy declara patrimônio de R$ 3 milhões Presidente do PP em Goiás foi o primeiro nome ao Senado a ter registro de candidatura divulgado no site do TSE; em 2014, ele informou ter R$ 4 milhões em bens

Primeiro a registrar candidatura ao Senado em Goiás, o presidente do diretório estadual do PP, Alexandre Baldy, declarou patrimônio de R$ 3 milhões. De acordo com as informações prestadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o maior bem do pepista é um apartamento avaliado em R$ 1,3 milhão. O valor declarado neste ano é menor do que o registrado em 2014, quando...