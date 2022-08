Política Baldy impugna candidatura do segundo suplente de Marconi Pepista alega irregularidades no registro Marcos Ermírio; ex-governador rebate: "Sempre pautamos nossas ações pela legalidade"

O candidato a senador de Goiás Alexandre Baldy (PP) impugnou a candidatura do segundo suplente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), seu adversário na disputa. O argumento é de que há irregularidades no registro do empresário Marcos Ermírio de Moraes (PSDB), no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Marconi reagiu e chamou as alegações de "ilação". No processo, os advogados de B...