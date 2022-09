Política Bastidores do debate

ESTRATÉGIA Vitor Hugo (PL) usou o debate para começar a fazer uso de estratégia que visa apontar apenas três opções de voto ao governo: ele, Gustavo Mendanha (Patriota) e Ronaldo Caiado (UB). Disse isso em suas considerações finais e gravou vídeo com essa mensagem ao fim do evento, ainda no palco. OBJETIVO A tentativa é de se mostrar competitivo,...