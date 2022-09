Única mulher candidata ao governo de Goiás presente no debate promovido pelo POPULAR/CBN Goiânia nesta quarta-feira (21), Cíntia Dias, do PSOL, avalia ter aproveitado bem seu tempo para apresentar ideias. Segundo ela, sua candidatura foi a mais propositiva e a “única com disposição de falar com o povo" sobre temas como fome, educação, diversidade e direitos das mulheres, enquanto os outros se limitaram a apresentar "ataques e farsas".

"Além de mim, os outros candidatos não conhecem a realidade do povo. Isso é lamentável, porque muitas farsas são colocadas e poucos projetos são apresentados. A realidade do povo fica ainda muito difícil, muito dura", pontuou, acrescentando que os adversários "tendem a temer a verdade" e a não sugerir soluções para problemas apontados por ela.

Para Cíntia, seus argumentos sobre questões pertinentes ao cotidiano da população goiana, como o desemprego e a violência contra a mulher, têm potencial para levar as pessoas a refletirem sobre a viabilidade de suas propostas.

"Espero que as eleitoras e os eleitores goianos consigam identificar, nesse discurso que a gente fez, no programa que a gente apresentou, a única saída para tirar goiás dessa estrutura tão falida", afirmou, se referindo ao que ela considera um sistema de governo nocivo principalmente para a economia e o meio ambiente.

A candidata também teceu críticas à ausência do atual governador e candidato à reeleição, Ronaldo Caiado (UB), atribuindo o fato a uma "falta de compromisso" com a população. "Ronaldo Caiado tem feito uma campanha de propagandas, mas isso não tem nenhum impacto na realidade social do povo [...]. Se ele tivesse compromisso com o povo, estaria aqui”, concluiu.

Leia também:

Reveja como foi o debate do O POPULAR/CBN com candidatos ao governo de Goiás

Confira fotos do debate O POPULAR/CBN entre candidatos ao governo de Goiás