Política Caiado não vai ao primeiro debate entre candidatos a governador de Goiás na eleição de 2022 Governador alegou "atraso de agenda", mas sua ausência já era prevista, como estratégia de campanha

O governador Ronaldo Caiado (UB) não vai participar do primeiro debate entre os candidatos ao Governo de Goiás na eleição de 2022. Segundo sua assessoria, a agenda dele atrasou e, com isso, não chegará a tempo para o evento, marcado para as 20h30 desta quinta-feira (25). O debate é realizado pelo UOL, em parceria com o Portal 6. O governador tem agenda em Brasíl...