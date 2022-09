Política Candidato a senador do PCO tem candidatura indeferida Antônio Paixão teve o pedido de registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás por irregularidade na filiação partidária

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) indeferiu o pedido de registro de candidatura de Antônio Paixão, candidato ao Senado pelo PCO. O indeferimento ocorre por ausência de filiação partidária dentro do prazo legal, como consta em decisão de 1º de setembro do juiz Juliano Taveira Bernardes. Os partidos tinham até 18 de abril para atualizar as listas de fil...