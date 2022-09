Política Candidato do Agir é primeiro indeferido em Goiás Na disputa para deputado federal, Emerson Vaz não apresentou a prestação de contas da campanha de 2014

O candidato a deputado federal Emerson Vaz (Agir) teve a candidatura indeferida pela juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Os problemas são com a sua quitação eleitoral porque ele não apresentou a prestação de contas da eleição de 2014. Até esta quinta-feira (1º), ele era o único candidato indeferido no pleito estadual d...