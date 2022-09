Política Candidato do Novo ao Senado, Leonardo Rizzo critica adversários pelo uso do fundo eleitoral Quinto entrevistado da série do POPULAR e rádio CBN/Goiânia com os postulantes ao Senado, Rizzo é estreante na política e defendeu o seu currículo como motivo por ter optado disputar para senador

“Eu vou para o Senado porque tenho um passado que me credencia, são 50 anos de trabalho como empreendedor”. A fala é do candidato ao Senado pelo partido Novo, Leonardo Rizzo. Nesta segunda-feira (12), durante sabatina do POPULAR e rádio CBN, o empresário estreante na política defendeu o seu currículo como motivo por ter optado disputar para senador. Rizzo também ...