Política Candidatos ao governo de Goiás apresentam ideias para frear as mudanças climáticas Governadoriáveis respondem a questão: quais medidas pretendem tomar para combater a degradação do Cerrado?

Em mais uma rodada do Assunto é..., O POPULAR perguntou aos candidatos ao governo de Goiás quais as propostas de cada um para frear o impacto humano nas mudanças climáticas, visto que a ciência mostra que desmatamento e queima de combustível fóssil são as principais causas do aquecimento global, além de apontar que soluções individuais pouco contribuem para a interrupção d...