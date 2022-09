Dois candidatos ao governo de Goiás não compareceram ao debate promovido pelo POPULAR e rádio CBN Goiânia, na manhã desta quarta-feira (21). O atual governador, Ronaldo Caiado (UB), e o candidato Wolmir Amado (PT) alegaram conflito de agenda e cumprem outros compromissos de campanha. A ausência dos dois foi criticada pelos demais candidatos.

Com as eleições se aproximando, Gustavo Mendanha (Patriota), Major Vitor Hugo (PL), Cíntia Dias (PSOL) e Edigar Diniz (Novo) têm a oportunidade de expor suas propostas e debatê-las entre si. A mediação do debate está a cargo do supervisor de Jornalismo da CBN Goiânia, Luiz Geraldo Teixeira e é realizado no auditório do Grupo Jaime Câmara, com transmissão pelo site do jornal e suas redes sociais, e pela rádio CBN.

Críticas

Mendanha diz que a ausência de Caiado é “uma falta de respeito com o eleitor goiano.” “O eleitor esperava que ele estivesse aqui para defender o seu governo e apresentar novas propostas para os próximos quatro anos, caso seja eleito governador. Ele deveria, se não vem, estar ao menos trabalhando pelo povo, mas está fazendo carreata no Norte goiano, o que é lamentável.” Caiado tem carreatas marcadas em Niquelândia e Uruaçu na manhã desta quarta. Vitor Hugo também criticou as ausências do governador Ronaldo Caiado e de Wolmir Amado. "De um lado é o governador atual do estado e, de outro lado, é o opositor, porque é do partido do ex-presidiário”.

O candidato do PL foi ainda mais enfático em relação ao atual governador. “Ele não apareceu em nenhum debate ainda, o que demonstra uma desconsideração, demonstra uma falta de respeito com o eleitor goiano e a sociedade goiana que espera conhecer aqueles que postulam estar no Palácio das Esmeraldas, no Palácio Pedro Ludovico tomando as decisões para o Estado de Goiás”.

Cintia Dias comentou a ausência dos dois candidatos, pontuando que os debates, “principalmente no POPULAR e na CBN, são de extrema importância para atingir mais gente”. Entretanto, alegou que essas ausências não mudam sua estratégia para o debate. "Nós só lamentamos porque essa ausência mostra o descompromisso com o nosso povo", acrescentou.

Edigar Diniz, por sua vez, disse ser “importantíssimo” que o atual governador estivesse presente. “É como se estivéssemos na véspera da final de um campeonato, momento mais decisivo para o estado, e o técnico atual não está presente. Isso mostra falta de compromisso e de respeito com as pessoas”, finalizou.

Em nota, a assessoria de comunicação de Wolmir Amado justificou o motivo da ausência, explicando que o candidato iria acompanhar a visita do candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, que chega a Goiânia no mesmo horário em que o debate será realizado. “Depois de vários esforços, inclusive na tentativa de mudar a data da vinda de Alckmin para não prejudicar a agenda do debate, não conseguimos conciliar as duas agendas”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do governador Ronaldo Caiado para obter um comunicado oficial e aguarda retorno.