Política Candidatos ao governo de Goiás declaram receita de 7,4 milhões do fundo eleitoral Aquém do limite para gastos individuais (R$ 11,5 mi por postulante), número é a soma dos recursos declarados pelos candidatos ao TSE até agora; Vitor Hugo (com R$ 3,5 mi) é o que mais recebeu

Quase 15 dias depois do início da campanha eleitoral, os candidatos a governador de Goiás somam uma receita de R$ 7,4 milhões. O valor é menor do que o limite para gastos individuais dos postulantes, estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – de R$ 11,5 milhões. A soma dos recursos recebidos se refere às quantias declaradas pelos candidatos no portal de Di...