Candidatos ao governo de Goiás têm agenda no Entorno e na Região Metropolitana neste domingo (21)

Os principais candidatos ao governo de Goiás devem cumprir agenda, neste domingo (21), na Região Metropolitana de Goiânia e no Entorno do Distrito Federal. Em Trindade, Ronaldo Caiado (UB) participa pela manhã do lançamento da candidatura à reeleição da deputada federal Flávia Morais (PDT) e do projeto a deputado estadual de George Morais, presidente do PDT goiano...