Política Candidatos ao governo falam sobre o desafio de recuperar a aprendizagem em Goiás Governadoriáveis respondem a questão: quais os planos para recuperar a aprendizagem e o tempo perdido dos alunos goianos na pandemia?

Após dois anos de pandemia, dados no Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb) de 2021, divulgados no último dia 16, revelam desafios voltados à recuperação da aprendizagem: Goiás perdeu a primeira posição no Ensino Médio. O jornal O POPULAR perguntou aos candidatos ao governo estadual como planejam recuperar a aprendizagem e o tempo perdido dos alunos na...