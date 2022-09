Política Candidatos ao Senado elevam o tom da campanha no rádio e TV Na liderança da disputa, de acordo com as pesquisas, Marconi Perillo (PSDB) será alvo preferencial; equipe diz que vai manter o nível

A campanha ao Senado em Goiás no rádio e na televisão deve mudar de tom a partir deste fim de semana. Os programas começaram a ser transmitidos no dia 26 de agosto e, passada a primeira fase da estratégia, com apresentação de candidatos, as equipes preparam peças com críticas aos adversários. Com Marconi Perillo (PSDB) na liderança da disputa, segundo pesquisas - o ...