Política Candidaturas de religiosos crescem 30% em 20 anos Quantidade de postulantes que utilizam títulos recebidos em suas respectivas igrejas passou de 17 para 22, de 2002 a 2022

De 2002 a 2022, cresceu quase 30% o número de candidatos que utilizam títulos religiosos nos nomes que vão para a urna em Goiás. Passou de 17 para 22, em 20 anos. Apesar do número ter pouca expressividade diante do total de 1.149 candidaturas no estado, há uma crescente presença de postulantes que associam a disputa ao posto em sua respectiva religião. Os dados, apura...