Política Ciro Gomes diz que apoia Caiado O PDT, partido de Ciro, está na base do governador de Goiás, contudo, teve conversas iniciadas com Marconi Perillo

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse, em entrevista à GloboNews nesta semana, que apoia a reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB) em Goiás. Em referência às alianças feitas em 2018, disse: “Apoiamos Ronaldo Caiado no passado e continuamos apoiando”. No momento da fala, Ciro listava os apoios do PDT a candidaturas estaduais. O PDT, hoje, está na base do gov...