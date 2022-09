O candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) fez discurso contra o “voto útil” durante visita a Trindade, cidade da Região Metropolitana de Goiânia, neste sábado (17).

A estratégia, que também ficou conhecida como “voto consciente”, tem sido usada por opositores a Jair Bolsonaro (PL), que tentam convencer eleitores de Ciro a votarem em Luiz Inácio Lula da Silvia (PT), na tentativa de levar o petista à vitória no 1º turno.

“O Brasil ainda tem a sabedoria de ter dois turnos. Para que é que nós colocamos isso na constituição? Pra você ter o direito de votar do jeito que quiser no primeiro turno, com amor, com esperança, em quem parece que representa melhor você. Se der certo, viva, comemore a vitória. Se não der certo, você fez uma força política, que vai para a oposição, fiscalizar o outro, cobrar o outro, reclamar das promessas mentirosas do outro. É assim que se faz democracia”, declarou Ciro.

Ciro estava acompanhado pela deputada federal e candidata à reeleição Flávia Morais (PDT) e pelo presidente do PDT goiano e candidato a deputado estadual George Morais. Durante o discurso e em entrevista coletiva, Ciro declarou apoio à reeleição de Ronaldo Caiado (UB) ao governo de Goiás.

A agenda de Ciro em Trindade estava marcada para 11h, mas ele chegou às 13h. O atraso, segundo ele, foi provocado pelo voo de Macapá para Goiânia.

O local escolhido para a agenda em Goiás foi o setor Vale do Sonho, na periferia de Trindade. O candidato ficou cerca de 30 minutos no local, onde fez discurso e visitou a casa de uma moradora.

