O POPULAR e a CBN Goiânia realizam, na manhã desta quarta-feira (21), debate entre os candidatos ao governo de Goiás com participação de quatro candidatos: Gustavo Mendanha (Patriota), Major Vitor Hugo (PL), Cíntia Dias (PSOL) e Edigar Diniz (Novo). Também foram convidados Ronaldo Caiado (UB) e Wolmir Amado (PT), que não compareceram. Caiado cumpre agenda no interior do estado e Wolmir acompanha agenda com Geraldo Alckmin, vice de Lula, que cumpre agenda em Goiânia nesta quarta.

O debate é realizado no auditório do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha. A transmissão é feita pelo site do jornal e suas redes sociais e também pela rádio CBN. A mediação é feita pelo supervisor de Jornalismo da CBN Goiânia, Luiz Geraldo Teixeira.

OS investigada e crítica à ausência de candidatos

Na primeira pergunta do debate, Cíntia Dias (PSOL) questionou Gustavo Mendanha (Patriota) quanto à escolha da OS que gere o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). A candidata destacou que a organização Albert Einstein é investigada em outros estados.

Inicialmente, Mendanha desviou da pergunta e se resumiu a dizer que a empresa venceu a licitação. Ele também defendeu que, quando prefeito de Aparecida de Goiânia, priorizou a saúde e alfinetou o governo estadual, alegando que o governador Ronaldo Caiado (UB) não fez investimentos suficientes.

Mendanha também aproveitou para criticar as ausências de Wolmir Amado (PT) e Caiado. Ao último, porém, a crítica foi mais dura. O ex-prefeito alegou que o governador se esconde do debate e demonstra falta de coragem ao não comparecer.

Cíntia, na tréplica, retomou a crítica à gestão da saúde por meio de OS. Segundo ela, no HMAP há críticas às condições de trabalho. Mendanha rebateu defendendo que o atendimento tem qualidade.

